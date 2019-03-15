Dha Dış – Yeni Zelenda Başbakanı: Camilere Saldırıda 40 Kişi Hayatını Kaybetti

Dha Dış – Yeni Zelenda Başbakanı: Camilere Saldırıda 40 Kişi Hayatını Kaybetti

– Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Dha Dış – Yeni Zelenda Başbakanı: Camilere Saldırıda 40 Kişi Hayatını Kaybetti

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 2 camiye yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 10 kişinin Linwood camiinde, 30 kişinin de Al Noor Camii'nde öldüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Saldırganın görüntüsü

Saldırıya başlaması (SALDIRI ANLARI KESİLMİŞTİR)

Polisin şüphelileri gözaltına alması

Kaynak: DHA
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