Dha Dış – Yeni Zelanda Saldırısında Kızı ile Yaralanan Baba: Kızım İçin Dua Edin
Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki camilere yönelik katliamda kızı ile birlikte kurşunların hedefi olan Ürdünlü Waseem Daraghmeh, kızı ve saldırının kurbanları için dua istedi.
Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki camilere yönelik katliamda kızı ile birlikte kurşunların hedefi olan Ürdünlü Waseem Daraghmeh, kızı ve saldırının kurbanları için dua istedi.
Kendisi 4 kurşun; 5 yaşındaki kızı ise 3 kurşun yiyen adam, kızı için dua istedi. Waseem Daraghmeh'in kızının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Waseem Daraghmeh'in konuşması
Kızları ile fotoğrafı
Kaynak: DHA