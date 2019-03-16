Dha Dış – Yeni Zelanda Saldırısında Kızı ile Yaralanan Baba: Kızım İçin Dua Edin

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki camilere yönelik katliamda kızı ile birlikte kurşunların hedefi olan Ürdünlü Waseem Daraghmeh, kızı ve saldırının kurbanları için dua istedi.

Kendisi 4 kurşun; 5 yaşındaki kızı ise 3 kurşun yiyen adam, kızı için dua istedi. Waseem Daraghmeh'in kızının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Waseem Daraghmeh'in konuşması

Kızları ile fotoğrafı

Kaynak: DHA