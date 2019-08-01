DHA DIŞ- Yemen'de bombalı araçla saldırı 3 ölü

Yemen'de bombalı araçla saldırı 3 ölü

Yemen, (DHA)- Yemen'de bir polis merkezine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Saldırı, Yemen'in Aden şehrinde düzenlendi. Yerel medya, saldırının askeri personelin mezuniyet töreni sırasında, geçit töreni yapılırken gerçekleştirildiğini bildirdi. Saldırı sonucunda, 3 kişi hayatını kaybederken, birçok polis görevlisi de yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altında alındı.

Patlamanın etkisiyle çevredeki birçok bina hasar gördü.

Kaynak: DHA