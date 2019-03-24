Dha Dış - Yangında Mahsur Kalanları Boruya Tırmanarak Kurtardı

Dha DIŞ - Yangında mahsur kalanları boruya tırmanarak kurtardı

Mısır (DHA) ? Mısır'da Jihad Yousef Zaki isminde bir adam, bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişiyi, apartmanın dış cephesinde yer alan boruya tırmanarak kurtardı.

Olay, Mısır'ın başkenti Kahire'de yer alan Al-Zawia Al-Hamra bölgesindeki Al-Gomhouria isimli sokakta bulunan bir apartmanda yangın çıkması sonucu meydana geldi. Jihad Yousef Zaki isminde bir adam, apartmandaki yangında mahsur kalan ve balkonda yardım bekleyen 3 kişiyi, apartmanın dış cephesindeki boruya tırmanarak kurtardı. 3 katlı apartmanın 2. katında mahsur kalan bir yetişkini ve 3. katındaki 2 çocuğu kurtaran adam, çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alındı.

Kaynak: DHA