DHA DIŞ-Viyana'daki Azerbaycan vatandaşlarından Ermenistan protestosu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA DIŞ-Viyana'daki Azerbaycan vatandaşlarından Ermenistan protestosu

Viyana'daki Azerbaycan vatandaşlarından Ermenistan protestosuAdil ELMAS -AVUSTURYA, (DHA) -Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Azerbaycan vatandaşları Ermenistan'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki saldırılarını protesto etti.

DHA DIŞ-Viyana'daki Azerbaycan vatandaşlarından Ermenistan protestosu
19.07.2020 03:09 | Son Güncelleme: 19.07.2020 03:32

DHA DIŞ-Viyana'daki Azerbaycan vatandaşlarından Ermenistan protestosu

Adil ELMAS -AVUSTURYA, (DHA) -Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Azerbaycan vatandaşları Ermenistan'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki saldırılarını protesto etti.

Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki saldırılarına tepkiler devam ediyor. Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etti. Viyana'nın sembol haline gelen Devlet Opera binası önünde gerçekleşen protesto gösterilerine Azerbaycan Türk Kültür ve İş Adamları Derneği (AZERİ-DER) üyeleri, Azeri ve Türk vatandaşları katıldı. Ellerinde Azerbaycan ve Türkiye bayrakları ile Ermeni katliamına son sloganları atan gösterciler daha sonra basın açıklamasında bulundu. Azerbaycan Türk Kültür ve İş Adamları Derneği Başkanı Yardım Güneş, düzenledikleri basın açıklaması sonrasında DHA muhabirine yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusunun her 50 yılda bir katliam gerçekleştirildiğini dile getirdi.

"ERMENİSTAN HER 50 YILDA BİR KATLİAM YAPIYOR"

Güneş konuşmasında şu ifadelere yer verdi; 'Her iki ülkemiz, anavatanımız Türkiye'nin ve ata vatanımız Azerbaycan'ın başına bela olan Ermeniler maalesef her 50 yılda bir Türklere, Azerbaycan Türk'ü ne katliam yapmakta. I Dünya Savaşı'nda ve öncesinde kurtuluş savaşı ve sonrasında Doğu Anadolu'da binlerce insanımızı katleden Ermeniler, yine diplomalarımızı katleden Ermeniler ve yine Bakü çevresinde Tebriz çevresinde büyük bir soykırıma imza atan Ermeniler. Günümüzde yakın tarihimiz de Azerbaycan'da Karabağ işgal ettiler ve Karabağ bir gecede cebinde çakısı dahi olmayan sivillere çocukları kadınları hunharca vahşi bir şekilde maalesef katlettiler. Bunun akabinde peyderpey ateşkesi bozan Ermeniler geçen hafta da bizim askerimizi şehit ettiler artık dünyanın bu şımarık Ermenistan'a dur demesi lazım.' Dedi.

"KARABAĞ HAKSIZ YERE İŞGAL EDİLİYOR"

Protestoya katılan Avusturya - Türk Ticaret Birliği Başkanı Ali Yavuz Kuşçu da Karabağ'ın

Ermeniler tarafından haksız bir şekilde işgal edildiğini söyledi. Kuşçu, 'Karabağ toprağında ki insanlar katliama uğramıştır. Azerbaycan in haklı davasında uluslararası toplumun birlikte karar vererek Azerbaycan topraklarından çıkması kaçınılmazdır. Bugün burada yapılan etkinlik uluslararası toplumun dikkatini çekmek ve Karabağ in işgalden kurtulması için atılacak adımlara bir katkı olacaktır. Dolayısıyla Ermenistan in biran önce Karabağ topraklarını terk etmesi gerekmektedir. Bunu bütün kalbimizle destekliyoruz.?

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı Spor
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak Spor
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi 3. Sayfa
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var 3. Sayfa
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı! 75 ayrı suç kaydı var
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı 3. Sayfa
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı Magazin
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden 'pes' dedirten savunma
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
ABD'li araştırmacılar, ürettikleri iskambil kağıdından 10 kat hafif kamerayla böceklerin yaşamını inceleyecek
ABD'li araştırmacılar, ürettikleri iskambil kağıdından 10 kat hafif kamerayla böceklerin yaşamını inceleyecek
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi
TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı
TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı
İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı
Adana küfür edenleri uyaran adam bıçaklandı
Adana küfür edenleri uyaran adam bıçaklandı
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
Elazığ depremini bilen Naci Görür: Marmara depremi 'Geliyorum' diye bağırıyor, çok korkuyorum
Elazığ depremini bilen Naci Görür: Marmara depremi "Geliyorum" diye bağırıyor, çok korkuyorum
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Yıllık 96 milyon TL geliri olan yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 52 gözaltı
Yıllık 96 milyon TL geliri olan yasa dışı bahis çetesi çökertildi: 52 gözaltı
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Erkan Akçay Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Huysuz Virjin İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Gökhan Gönül Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki
Daha Fazla Anne Bursa Çocuk İngiltere
Şu an buradasınız: DHA DIŞ-Viyana'daki Azerbaycan vatandaşlarından Ermenistan protestosu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.7.2020 04:03:00. #1.14#
title