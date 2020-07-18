DHA DIŞ-Viyana'daki Azerbaycan vatandaşlarından Ermenistan protestosu
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DHA DIŞ-Viyana'daki Azerbaycan vatandaşlarından Ermenistan protestosu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Azerbaycan vatandaşları Ermenistan'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki saldırılarını protesto etti.

DHA DIŞ-Viyana'daki Azerbaycan vatandaşlarından Ermenistan protestosu
18.07.2020 19:42 | Son Güncelleme: 18.07.2020 19:47
Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Azerbaycan vatandaşları Ermenistan'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki saldırılarını protesto etti.

Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki saldırılarına tepkiler devam ediyor. Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etti. Viyana'nın sembol haline gelen Devlet Opera binası önünde gerçekleşen protesto gösterilerine Azerbaycan Türk Kültür ve İş Adamları Derneği (AZERİ-DER)  üyeleri, Azeri ve Türk vatandaşları katıldı. Ellerinde Azerbaycan ve Türkiye bayrakları ile Ermeni katliamına son sloganları atan gösterciler daha sonra basın açıklamasında bulundu. Azerbaycan Türk Kültür ve İş Adamları Derneği Başkanı Yardım Güneş, düzenledikleri basın açıklaması sonrasında DHA muhabirine yaptığı açıklamada, Ermenistan ordusunun her 50 yılda bir katliam gerçekleştirildiğini dile getirdi.

"ERMENİSTAN HER 50 YILDA BİR KATLİAM YAPIYOR"

 Güneş konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Her iki ülkemiz, anavatanımız Türkiye'nin ve ata vatanımız Azerbaycan'ın başına bela olan Ermeniler maalesef her 50 yılda bir Türklere, Azerbaycan Türk'ü ne katliam yapmakta. I Dünya Savaşı'nda ve öncesinde kurtuluş savaşı ve sonrasında Doğu Anadolu'da binlerce insanımızı katleden Ermeniler, yine diplomalarımızı katleden Ermeniler ve yine Bakü çevresinde Tebriz çevresinde büyük bir soykırıma imza atan Ermeniler. Günümüzde yakın tarihimiz de Azerbaycan'da Karabağ işgal ettiler ve Karabağ bir gecede cebinde çakısı dahi olmayan sivillere çocukları kadınları hunharca vahşi bir şekilde maalesef katlettiler. Bunun akabinde peyderpey ateşkesi bozan Ermeniler geçen hafta da bizim askerimizi şehit ettiler artık dünyanın bu şımarık Ermenistan'a dur demesi lazım." Dedi.

"KARABAĞ HAKSIZ YERE İŞGAL EDİLİYOR"

Protestoya katılan Avusturya - Türk  Ticaret Birliği Başkanı Ali Yavuz Kuşçu da Karabağ'ın

Ermeniler tarafından haksız bir şekilde işgal edildiğini söyledi. Kuşçu, "Karabağ toprağında ki insanlar katliama uğramıştır. Azerbaycan in haklı davasında uluslararası toplumun birlikte karar vererek Azerbaycan topraklarından çıkması kaçınılmazdır. Bugün burada yapılan etkinlik uluslararası toplumun dikkatini çekmek ve Karabağ in işgalden kurtulması için atılacak adımlara bir katkı olacaktır. Dolayısıyla Ermenistan in biran önce Karabağ topraklarını terk etmesi gerekmektedir. Bunu bütün kalbimizle destekliyoruz."

---Görüntü dökümü---

Viyana'da yaşayan Azerbaycanlı vatandaşların protestosu

Basın açıklaması

Eyleme katılanlar röportajlar

 


- Avusturya

Kaynak: DHA

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