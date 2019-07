DHA DIŞ ? Viraja hızlı giren taksi nehre uçtu.. Kabus dolu anlar kamerada

Rusya (DHA) ? Rusya'da bir ticari taksi sürücüsü, ıslak yolda viraja hızla girince araç kontrolden çıktı. Kendi etrafında dönen araç ardından nehre uçtu. İçinde yolcuların bulunduğu araç önce ters şekilde su almaya başladı ardından bulunduğu yerde ters döndü ve araçtakiler dışarı çıktı. Kabus dolu o anları ise bir yol kamerası an be an kaydetti.

Kaza Rusya'nın başkenti Moskova'da meydana geldi. İçinde yolcuların da bulunduğu ticari taksinin sürücüsü, hızlı girdiği virajda aracın kontrolünü kaybetti. Kendi etrafında dönen araç ardından 'Yauza Nehri'ne düştü. Tavanı aşağıya gelecek şekilde su almaya başlayan araç, ardından ters döndü ve araçtakiler çıkmaya başladı. Sürücü ve yolcuları kazayı görerek yardıma gelen diğer sürücüler merdivenler ile nehirden çıkardı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yetkililer, taksi sürücüsü ve yolcuların sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA