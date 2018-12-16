Dha Dış - Vine'ın Kurucusu Colin Kroll Ölü Bulundu
Vine uygulamasının kurucularından Colin Kroll (34), ölü bulundu.
Vine uygulamasının kurucularından Colin Kroll (34), ölü bulundu. ABD'de New York şehrine bağlı Manhattan'daki evinde ölü bulunan Kroll'un aşırı dozda uyuşturucudan dolayı öldüğü tahmin ediliyor.
Kız arkadaşının Kroll'a ulaşamaması sonrası durumu polise bildirdiği; eve giren polisin Kroll'u yatak odasında ölü bulduğu belirtildi. Yerel kaynaklar, Kroll'un cansız bedeninin yanında uyuşturucu maddesi bulunduğunu yazdı.