Dha Dış - Vine'ın Kurucusu Colin Kroll Ölü Bulundu

Dha Dış - Vine'ın Kurucusu Colin Kroll Ölü Bulundu

Vine uygulamasının kurucularından Colin Kroll (34), ölü bulundu.

Dha Dış - Vine'ın Kurucusu Colin Kroll Ölü Bulundu

Vine uygulamasının kurucularından Colin Kroll (34), ölü bulundu. ABD'de New York şehrine bağlı Manhattan'daki evinde ölü bulunan Kroll'un aşırı dozda uyuşturucudan dolayı öldüğü tahmin ediliyor.

Kız arkadaşının Kroll'a ulaşamaması sonrası durumu polise bildirdiği; eve giren polisin Kroll'u yatak odasında ölü bulduğu belirtildi. Yerel kaynaklar, Kroll'un cansız bedeninin yanında uyuşturucu maddesi bulunduğunu yazdı.

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