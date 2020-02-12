DHA DIŞ –Vahşi Yaşam Fotoğraf ödülleri birincisi: Metroda 'kavga eden fareler'

12.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 18:30

Londra'da bulunan Doğal Tarih Müzesi tarafından gerçekleştirilen 'Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı' ödüllerinde, halkın seçtiği Sam Rowley'in metroda 'kavga eden fareler' fotoğrafı birinci oldu.

Londra metrosunda fareler bulunduğunu bilen Sam Rowley, istasyonda 5 gün kaldı. Rowley, bu süre içinde birbirleriyle mücadele eden iki fareyi fotoğraflamayı başardı. Rowley'in 'İstasyon Kavgası' adını verdiği fotoğrafı, internette halk tarafından oylanarak birinciliği kazandı. Yarışmaya giren diğer fotoğraflar arasında dikkati çeken bir diğer fotoğraf ise Aaron Gekoski tarafından çekilen 'Kavgayı Kaybetmek' adlı boks yapan bir orangutan fotoğrafı oldu. Orangutanların Bangkok'ta boks gösterilerinde kullanıldığı yıllarca biliniyordu. Resmi olarak 2004 yılında bu tür gösteriler yasaklanmıştı. Aday gösterilen diğer fotoğraflar ise yine web sitesinden halkın seçimine sunuldu.

Görüntü Dökümü-----------------Oylamaya sunulan fotoğraflar

Kaynak: DHA