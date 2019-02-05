Dha Dış Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, AB Komisyonu Üyesi Violeta Bulc ile Görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, AB Komisyonu üyesi Violeta Bulc ile görüştüEnder DURUEL, BRÜKSEL (DHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile basın toplantısı düzenledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, AB Komisyonu üyesi Violeta Bulc ile görüştü
Ender DURUEL, BRÜKSEL (DHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: DHA