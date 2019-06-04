DHA DIŞ - Ukrayna'da tenekelere ateş eden sarhoş polisler, çocuğu öldürdü (2)

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında, sarhoş oldukları belirtilen polislerin tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği bir çocuk, hayatını kaybetti. Mahkemeye çıkarılan polisler tutuklandı.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre olay, Kiev'e bağlı Pereyaslav-Hemelnitskiy ilçesinde yaşandı. Alkollü oldukları belirtilen iki polis memurunun, apartmanların yakınında alüminyum içecek kutularına, tenekelere ve bazı hedeflere ateş açarak "hedef vurma yarışması" yaptıkları sırada Kirill ismindeki 5 yaşındaki erkek çocuğunun başına serseri kurşun isabet etti. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, üç gün boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Polis olayın üzerini örtmeye çalıştı

Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu ve polis ekipleri, ilk incelemelere göre çocuğun oyun oynadığı sırada ayağının kaydığını, asfalta ve taşın üzerine düşerek başına darbe alması sonucu yaralandığının belirlendiğini duyurdu.

POLİSLER TUTUKLANDI

Ancak ameliyat sırasında çocuğun başına kurşun isabet ettiğinin anlaşılması sonrası yapılan "ek incelemede" olay yerinde mermi kovanları ve üzerlerine ateş açılan içecek kutuları bulundu. Bunun üzerine şüpheli iki polis memurunun silahlarına el konuldu.

Mahkemeye çıkarılan polis memurları tutuklandı.

Zelenski devreye girdi

Çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından Facebook hesabından bir mesaj yayımlayan Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, suçluların hak ettikleri cezaları alması için gereken tüm çabayı göstereceğini belirtti. Ukraynalı lider, "Tabii hiçbir şey onun ailesini ve yakınlarını teselli edemez. Ama ben Devlet Başkanı ve bir baba olarak şunu garanti ediyorum ki, suçluların adil cezaları alabilmeleri için her şeyi yapacağım. Hiçbir hafifletme olmayacak. Olayın üzeri örtülmeye çalışılmayacak" açıklamasını yaptı. Bu trajediden ders çıkarılması gerektiğinin altını çizen Zelenski, "Vatandaşların güvenliğini sağlamakla yükümlü olan kişiler, sorumluluklarını bir an olsun akıllarından çıkarmamalılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

- Kerem