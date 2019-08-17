DHA DIŞ- Ukrayna'da otelde yangın 8 ölü, 10 yaralı

17.08.2019 10:10

Ukrayna'da otelde yangın 8 ölü, 10 yaralı

Ukrayna, (DHA)- Ukrayna'nın Odessa kentinde bir otelde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Yangın sırasında otelde 200 kişinin bulunduğu bildirildi.

Odessa'da bulunan Tokyo Star Oteli'nde çıkan yangında, 8 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı. Yangının çıktığı sırada otelde 200 kişinin bulunduğu, 136'sının tahliye edildiği belirtildi.

Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA