DHA DIŞ- Ukrayna'da otelde yangın: 8 ölü, 10 yaralı

DHA DIŞ- Ukrayna'da otelde yangın: 8 ölü, 10 yaralı

Ukrayna'nın Odessa kentinde bir otelde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.

17.08.2019 09:56
DHA DIŞ- Ukrayna'da otelde yangın: 8 ölü, 10 yaralı
Ukrayna'nın Odessa kentinde bir otelde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı. Yangın sırasında otelde 200 kişinin bulunduğu bildirildi.

Odessa'da bulunan Tokyo Star Oteli'nde çıkan yangında, 8 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı. Yangının çıktığı sırada otelde 200 kişinin bulunduğu, 136'sının tahliye edildiği belirtildi.

Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-İtfaiye ekiplerinin müdahale anları
-Otelin görüntüsü


Kaynak: DHA
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