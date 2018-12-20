Dha Dış – Ukrayna'da Milletvekilleri, 'Kilise' Yüzünden Yumruklaştı

Ukrayna Parlamentosu'nun ülkedeki en büyük dini cemaat olan Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin ismini "Rus Ortodoks Kilisesi'nin Ukrayna Kolu" olarak değiştiren bir yasa tasarısını kabul etmesi üzerine, iktidar milletvekilleri ile Rusya'ya yakın çizgideki muhalif milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Ukrayna Parlamentosu'nun, Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi hakkında, "merkezi yurtdışında ve Ukrayna'ya saldırı düzenleyen bir ülkede bulunan kilisenin resmi adında, Rusya'ya bağlı olduğunun vurgulanması"gerektiğini içeren, dolayısıyla bu kiliseyi 'düşman ülke' olarak görülen Rusya'nın uzantısı olarak nitelendiren bir yasa tasarısını kabul etmesi, parlamentoda gerginliğe neden oldu.

"SALDIRGANLAŞMAYIN, YOKSA ŞİMDİ SİZİ TEKRAR VAFTİZ EDERİM"

Tasarı, 423 milletvekilinin olduğu parlamentoda 240 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Karara itiraz eden, Rusya'ya yakın çizgideki 'Muhalefet Bloğu' partisinden milletvekillerinin iktidar partilerine mensup milletvekilleri ile giriştikleri tartışma, kısa sürede, yumruklaşmaya dönüştü. Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andrey Parubiy'in ise, muhalif milletvekillerine, "saldırganlaşmayın, yoksa şimdi sizi tekrar vaftiz ederim" dediği görüldü.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'daki milliyetçi ve Batı yanlısı çizgideki cumhurbaşkanı ve hükümetin girişimleriyle Ukrayna, Fener Rum Patrikhanesi'ne, Ukrayna'yı Moskova Patrikhanesi'nin dini alanından çıkarması için müracaatta bulunmuş ve Fener Patrikhanesi, Ukrayna'dayı kendi ruhani alanında ilan eden ve milliyetçi çizgideki rahiplerin ayrı bir kilise kurmalarına imkan veren bir karar almıştı. Bu karar, Fener ile Moskova Patrikhaneleri arasındaki ilişkilerin kopmasına, dolayısıyla Ortodoks dünyasında tarihteki en büyük bölünmenin yaşanmasına neden oldu.

Geçtiğmiiz haftasonu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Fener Rum Patrikhanesi'nin girişimiyle, yeni kilise teşkilatının kurulmasına yönelik düzenlenen toplantıda, Ukrayna Otosefal Ortodoks Kilisesi kuruldu. Ukrayna yönetimi, bu kilisenin milli Ukrayna kilisesi olduğunu savunuyor. Ukrayna'da en fazla cemaate sahip olan Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin ise, ismini "Rus Ortodoks Kilisesi'nin Ukrayna Kolu" olarak değiştirmesi gerektiği dile getiriliyor. Moskova Patrikhanesi'ne yakın çevreler, bu kararın ardından, Moskova Patrikhanesi'ne bağlı kiliselere el konabileceğini iddia ediyorlar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Meclisteki tartışma ve yumruklaşmalar - Berktay

Kaynak: DHA