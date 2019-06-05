DHA DIŞ ? Uganda'da toprak kayması: 5 ölü

Uganda (DHA)- Uganda'da meydana gelen toprak kaymasında, aralarında 8 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda insan ise toprak altında kaldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Toprak kayması, Bududa bölgesinde yerel saat ile 23.30'da meydana geldi. Uganda Kızılhaç'ının sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toprak altında kalan 5 kişinin çıkarıldığı ve polis ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

Yerel medya, çok sayıda insanın toprak altında kaldığını; arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin arasında 8 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu belirtildi.

Kaynak: DHA