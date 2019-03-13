Dha Dış - Türk Edebiyatı Eserleri Londra Kitap Fuarı'nda

İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl 48'ncisi düzenlenen Kitap Fuarı (London Book Fair) ziyaretçi akınına uğradı.

Dünya yayıncılık sektörünün en önemli buluşma noktalarından birisi olan ve özellikle telif alışverişi açısından büyük önem taşıyan Londra Kitap Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Olympia Sergi Merkezi'nde devam eden ve yaklaşık bin 500 standın yer aldığı fuarda, Türkiye Ulusal Standı'nın açılışı Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın tarafındanTürk ve İngiliz yayıncılarının katıldığı bir açılış kokteyliyle gerçekleştirildi.

Yaklaşık 67 ülkeden 1000 katılımcı firmanın yer aldığı fuara bu yıl Endonezya 'Odak Pazar' ülke olarak katıldı.

Dünyanın en büyük ikinci yayıncılık buluşmasına Türkiye, 63 metrekarelik ulusal stand ile yer aldı. TEDA Projesi desteğiyle yabancı dillerde yayınlanan Türk edebiyatı eserlerinin yer aldığı Türkiye ulusal standında ayrıca 500'e yakın güncel yayın yer alıyor.

Türk yazarların eserlerinin 61 dilde çevirisi yapıldı

Fuarda Türk kültürünü ve edebiyatını tanıtmak ve yayıncılık alanındaki işbirliği olanaklarını geliştirmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın prestij yayınları, TEDA Projesi desteğiyle yabancı dillerde yayımlanan Türk edebiyatı eserleri, güncel yayınlardan oluşan yaklaşık 496 eser sergileniyor.

TEDA Projesi ile ilgili bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan uzman Yakup Koç, 2005-2018 yılları arasında Bakanlık tarafından TEDA Programı çerçevesinde, 72 ülkeden başvuran yayınevlerine, Türk yazarların eserlerinin 61 dilde çeviri yapıldığını bildirdi.

TEDA Programı kapsamında, bugüne kadar İngiltere'den yapılan 51 başvuruya destek sağlanmasına karar verildiği bildirilirken 2005 yılından bu yana İngiltere'den TEDA'ya 23 yayınevine toplam 43 yazarın 51 eseri İngilizceye çevrildi ya da bu dilde yayımı için toplam 180 bin 178 Avro ve 19 bin 700 ABD Doları ve tutarında destek sağlandığı kaydedildi. Ayrıca, desteklenen bu eserlerin 42 adedi yayımlanarak okurların beğenisine sunulduğu ifade edildi.

Londra Kitap Fuarı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılından bu yana yürütülen TEDA projesinin tanıtımına büyük katkı sağlaması bekleniyor.

İstanbul Sanayi ve Ticaret Odası da katıldığı fuarda,Türkiye'den toplam 8 farklı yayın evinden yazarların eserlerini Fuar'da sergiliyor.

Fuar 12-14 Mart 2019 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fuardan görüntüler

Detaylar - Yağcı

Kaynak: DHA