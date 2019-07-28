DHA DIŞ - Türk askerinden Kosova eğitimine destek

Türk askerinden Kosova eğitimine destek

Enis TABAK, Zojz (DHA) - Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından onarımı gerçekleştirilen Zojz Köyü Sinan Taçi İlköğretim Okulu'nun çocuk parkı ve spor sahasının açılışı yapıldı.

Kosova'da görevinin 20'nci yılını dolduran Türk askeri, ülkenin farklı yerlerinde eğitim alanına sağladığı desteğini artırarak devam ettiriyor. Bu bağlamda, Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Prizren Belediyesi'ne bağlı Zojz köyündeki Sinan Taçi İlköğretim Okulu'nun çocuk parkı ve spor sahasının açılışını yaptı.

Zoyz köyünde düzenlenen törende, ismi geçen ilköğretim okulunun çocuk parkı ve spor sahasının bakım onarımı ve malzeme alımı projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, 1 adet çocuk oyun parkı, 1 adet bank, 2 adet basketbol potasının alımı ve spor sahasının bakım ve onarımı yapıldı. Törende konuşma yapan Prizren Belediyesi Eğitim Müdürü Gani Gırmizay, Kosova'da 20 yıldan bu yana 'KFOR' barış gücünde görevli Türk askerinin, Kosova'daki eğitime sağladıkları desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kosova Türk Temsil Heyeti Başkan Vekili İstihkam Albay Erhan Bahatır da, Türk askeri olarak 20 yıldan bu yana her türlü destekle Kosova halkının yanında olmaya çalıştıklarını söyledi. Albay Bahatır, Kosova'da özellikle eğitim alanındaki yatırımlara büyük önem verdiklerini söyledi. 'KFOR' bünyesinde görev yapan Sivil Askeri İşbirliği (SAİB) projesi kapsamında, spor sahasının asfaltlanması, basketbol potasının takılması, eski oyun alanı ekipmanlarının yenilenmesi, bank ve çöp sepetinin temini ve yeni parkın inşası çocukların hizmetine sunuldu.

Kaynak: DHA