DHA DIŞ- Tunus'ta göçmenleri taşıyan tekne battı: 81 kişi kayıp

Tunus kara sularında göçmenleri taşıyan tekne battı. 81 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Tunus kara sularında 86 göçmeni taşıyan tekne battı. 81 kişinin kayıp olduğu, Tunus Sahil Güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Teknenin batmasının ardından 5 kişinin kurtarıldığı, teknedekilerin 7'sinin kadın olduğu duyuruldu.

Kaynak: DHA

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