DHA DIŞ - Tunus Devlet Başkanı es-Sibsi hayatını kaybetti
Tunus Cumhurbaskanlığı sosyal medya hesabından, Tunus Devlet Başkanı El-Beci Kaid es-Sibsi'nin hayatını kaybettiği açıklandı.
Tunus Cumhurbaskanlığı sosyal medya hesabından, Tunus Devlet Başkanı El-Beci Kaid es-Sibsi'nin hayatını kaybettiği açıklandı.
Başkanlığın resmi hesabından yapılan paylaşımda, Tunus Devlet Başkanı El-Beci Kaid es-Sibsi'nin bugün kaldırıldığı askeri hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Kaynak: DHA
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