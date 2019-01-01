Dha Dış - Trump'tan Yeni Yıl Mesajı

Dha DIŞ - Trump'tan yeni yıl mesajı

ABD (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı paylaştı. 2018 yılı tarihi başarıların yılı oldu başlıklı videoda Trump, yönetimi döneminde başarılı bir ekonomik seyir izlediğini örneklerle anlattı, siyasi hamlelerini dile getirdi. Videonun sonunda ise yeni yılın herkese mutluluklar getirmesini dilediğini söyledi.

Kaynak: DHA