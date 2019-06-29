DHA DIŞ - Trump Obama adil davranmadı. Erdoğan'ın suçu yok

Japonya (DHA)'G20 Liderler Zirvesi için Japonya'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Osaka'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, açıklamasında 'Obama adil davranmadı. Erdoğan'ın suçu yok' dedi.

Trump, basın açıklamasında kendisine S-400 alması durumunda Türkiye'nin yaptırımlarla karşılaşıp karşılaşmayacağına dair sorulan bir soruya 'Obama yönetimi sırasında bizim Patriot füzelerimizi almak istedi, ama satmadılar. Müttefikimiz olmasına rağmen, büyük ordusu olmasına rağmen hiç adil değildi, Patriot almak istedi, ama Obama 'hayır' dedi. Sürekli hayır dediler. ve savunması için ihtiyacı vardı. Sonra Rusya'ya gittiler S400 aldılar. Çünkü patriot almasına izin vermediler. Benden önceki yönetim bunu satın almasına izin vermedi. Bunun o kadar da iyi olmadığını düşünüyorum. Çok para verdiler, anlaşma yapıp aldılar. Bizim ülkemizden gittiler dediler ki; 'Bunu kullanmanızı istemiyoruz. Bize iyilik yapın, biz size patriotları satacağız' Çok geç satın almıştı. Bu arada 100 tane de F-35 satın aldı. Biliyorsunuz radara yakalanmıyor. 116 tane? ve daha da almak istiyorlar. Şimdi de parasını ödediği uçakların teslimatını istiyor. Şirketimize para ödediler? yanıtını verdi.

Konuşmasına devan eden Trump, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adil davranılmadı, gerçekten bu onun suçu değil. Siz (medya) bunu 'Son Dakika! Trump, Türkiye'yi seviyor!' diye algılayacaksınız, ancak hayır, ben ülkemizi seviyorum, ama bunu söylemek zorundayım Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahip Brunson'ı geri verdi. Ama şunu da kabul edeyim, gerçekten çetin biri ama ben onla anlaşabiliyorum. Kısaca bu anlaşılması güç bir anlaşma neler olacak göreceğiz? dedi.

Kaynak: DHA