DHA DIŞ- Trump, Kim Jong-un ile görüştü

DHA DIŞ- Trump, Kim Jong-un ile görüştü

Trump, Kim Jong-un ile görüştüKuzey Kore, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile silahsızlaştırılmış bölgede görüştü.

DHA DIŞ- Trump, Kim Jong-un ile görüştü
Kuzey Kore, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile silahsızlaştırılmış bölgede görüştü.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile silahsızlaştırılmış bölgede görüştü. Trump, Kuzey Kore toprağına ayak basan ilk ABD başkanı olarak tarihe geçti.

Kaynak: DHA
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