DHA DIŞ- Trump, Kim Jong-un ile görüştü

Kuzey Kore, (DHA)- ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile silahsızlaştırılmış bölgede görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile silahsızlaştırılmış bölgede görüştü. Trump, Kuzey Kore toprağına ayak basan ilk ABD başkanı olarak tarihe geçti.

Kaynak: DHA