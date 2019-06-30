DHA DIŞ- Trump, Kim Jong-un ile görüştü
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 'silahsızlaştırılmış bölge'de görüştü.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 'silahsızlaştırılmış bölge'de görüştü.
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile silahsızlaştırılmış bölgede görüştü. Trump, Kuzey Kore toprağına ayak basan ilk ABD başkanı olarak tarihe geçti.
Görüntü Dökümü
- Kore
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile silahsızlaştırılmış bölgede görüştü. Trump, Kuzey Kore toprağına ayak basan ilk ABD başkanı olarak tarihe geçti.
Görüntü Dökümü
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-Liderlerin görüşmesinden görüntü
- Kore
Kaynak: DHA
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