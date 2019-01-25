Dha Dış - Trump: Federal Hükumetin Açılması İçin Anlaşmaya Vardık (2) - Görüntülü

ABD Başkanı Donald Trump, kapalı olan federal hükumetin, 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile geçici bir anlaşma sağladıklarını söyledi.

"Hükümetin üç haftalığına açılması için fonlamaya dair düzenlemeyi imzalayacağım" diyen Trump, kamu çalışanlarının ücretlerini bir an önce almaları sağlayacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Trump'ın açıklaması

Kaynak: DHA