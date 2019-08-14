DHA DIŞ- Tren, hemzemin geçitteki TIR'a böyle çarptı

14.08.2019 09:47

Tren, hemzemin geçitteki TIR'a böyle çarptı

ABD, (DHA)- ABD'de hemzemin geçitte kalan otomobil taşıyan bir TIR'a, yük treni çarptı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Texas'ın El Paso kentindeki demiryolunda meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, otomobil taşıyan bir TIR'ın, hemzemin geçitte durduğu; gelen yük treninin ise TIR'a çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle, TIR'ın arkasında bulunan bir otomobilin havada uçtuğu ve takla atarak rayların kenarında yan durduğu görüldü.

Kazada can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: DHA