Dha dış 'tel abyad'daki ortak devriye suriye'deki sivillerin kamerasında
DHA DIŞ 'Tel Abyad'daki ortak devriye Suriye'deki sivillerin kamerasındaSuriye (DHA) - Türkiye ile ABD silahlı kuvvetleri arasında Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge kurmak için başlatılan ortak kara devriyesi tamamlandı.
DHA DIŞ 'Tel Abyad'daki ortak devriye Suriye'deki sivillerin kamerasında
Suriye (DHA) - Türkiye ile ABD silahlı kuvvetleri arasında Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge kurmak için başlatılan ortak kara devriyesi tamamlandı.
Devriye faaliyeti, Tel Abyad'daki siviller tarafından görüntülendi.