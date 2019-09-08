Dha dış 'tel abyad'daki ortak devriye suriye'deki sivillerin kamerasında

Dha dış 'tel abyad'daki ortak devriye suriye'deki sivillerin kamerasında

DHA DIŞ 'Tel Abyad'daki ortak devriye Suriye'deki sivillerin kamerasındaSuriye (DHA) - Türkiye ile ABD silahlı kuvvetleri arasında Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge kurmak için başlatılan ortak kara devriyesi tamamlandı.

08.09.2019 13:38
Dha dış 'tel abyad'daki ortak devriye suriye'deki sivillerin kamerasında

DHA DIŞ 'Tel Abyad'daki ortak devriye Suriye'deki sivillerin kamerasında

Suriye (DHA) - Türkiye ile ABD silahlı kuvvetleri arasında Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge kurmak için başlatılan ortak kara devriyesi tamamlandı.

Devriye faaliyeti, Tel Abyad'daki siviller tarafından görüntülendi.

Dha dış 'tel abyad'daki ortak devriye suriye'deki sivillerin kamerasında
Kaynak: DHA
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