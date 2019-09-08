Dha dış –tel abyad'daki ortak devriye suriye'deki sivillerin kamerasında
Türkiye ile ABD silahlı kuvvetleri arasında Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge kurmak için başlatılan ortak kara devriyesi tamamlandı.
08.09.2019 13:26
Türkiye ile ABD silahlı kuvvetleri arasında Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge kurmak için başlatılan ortak kara devriyesi tamamlandı. Devriye faaliyeti, Tel Abyad'daki siviller tarafından görüntülendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------- Askeri araçların geçişlerinden görüntüler