DHA DIŞ - TBMM Başkanı Şentop, Volodin ile heyetler arası toplantıya katıldı

DHA DIŞ - TBMM Başkanı Şentop, Volodin ile heyetler arası toplantıya katıldı

TBMM Başkanı Şentop, Volodin ile heyetler arası toplantıya katıldıRusya (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ve iki ülke heyetlerinin yer aldığı toplantıya katıldı.

DHA DIŞ - TBMM Başkanı Şentop, Volodin ile heyetler arası toplantıya katıldı
Rusya (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ve iki ülke heyetlerinin yer aldığı toplantıya katıldı.
Toplantı sonunda TBMM ve Duma arasında işbirliği Komisyonunun işleyişi hakkında protokol imzalandı.

Kaynak: DHA
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