DHA DIŞ - TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da -5

DHA DIŞ - TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da -5

TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da -5 (TİKA destekli programlara katılım)

TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da -5 (TİKA destekli programlara katılım)

Kaynak: DHA
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