DHA DIŞ - TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da -1

DHA DIŞ - TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da -1

TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da -1 (Moğolistan Cumhurbaşkanı ile görüştü)

TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da -1 (Moğolistan Cumhurbaşkanı ile görüştü)

Kaynak: DHA
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