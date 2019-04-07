Dha Dış – Suudi Arabistan'da Güvenlik Noktasına Bombalı Saldırı: 2 Ölü
– Suudi Arabistan'da gerçekleşen bombalı saldırıda 4 saldırgandan 2'si hayatını kaybetti.
– Suudi Arabistan'da gerçekleşen bombalı saldırıda 4 saldırgandan 2'si hayatını kaybetti. Yapılan saldırı, Suudi Arabistan'ın doğusunda bulunan güvenlik noktasını hedef aldı.
Al Arabiya'nın haberine, Suudi Arabistan'ın doğusunda bulunan Abu Hadariya bölgesindeki güvenlik noktasına 4 kişi bombalı saldırıda bulundu. Halihazırda, Suudi Arabistan'ın arananlar listesinde olan 2 saldırganın hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırının el bombaları ile yapıldığı belirtilirdi.
Kaynak: DHA