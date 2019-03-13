Dha Dış - Suriye'de Rejim, İdlib'e 'Beyaz Fosfor' ile Saldırdı
– Suriye'de yerel kaynaklar, Esad rejiminin İdlib'in güneyindeki Temaniye beldesine beyaz fosforla saldırdığını duyurdu.
– Suriye'de yerel kaynaklar, Esad rejiminin İdlib'in güneyindeki Temaniye beldesine beyaz fosforla saldırdığını duyurdu. Düzenlenen saldırı bir çok noktadan görüntülendi. Yerel kaynaklar saldırıda sivil yerleşim alanlarının hedef alındığını duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Saldırıya dair görüntüler
Kaynak: DHA