Dha Dış - Suriye'de Rejim, İdlib'e 'Beyaz Fosfor' ile Saldırdı

Dha Dış - Suriye'de Rejim, İdlib'e 'Beyaz Fosfor' ile Saldırdı

– Suriye'de yerel kaynaklar, Esad rejiminin İdlib'in güneyindeki Temaniye beldesine beyaz fosforla saldırdığını duyurdu.

Dha Dış - Suriye'de Rejim, İdlib'e 'Beyaz Fosfor' ile Saldırdı

Suriye'de yerel kaynaklar, Esad rejiminin İdlib'in güneyindeki Temaniye beldesine beyaz fosforla saldırdığını duyurdu. Düzenlenen saldırı bir çok noktadan görüntülendi. Yerel kaynaklar saldırıda sivil yerleşim alanlarının hedef alındığını duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Saldırıya dair görüntüler

Kaynak: DHA
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