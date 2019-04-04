Dha Dış - Suikast Girişiminde Bulundu, Bomba Erken Patlayınca Ağır Yaralandı

– Ukrayna'da bir istihbaratçının aracının altına bomba düzeneği yerleştirmeye çalışan şüpheli, bombanın patlaması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Holosiyiv bölgesinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında yerel saat ile 02: 00 civarında meydana geldi.

Yerel medya, Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılara karşı askeri operasyonlarda görev almış olan bir istihbarat görevlisinin aracına bomba düzeneği yerleştirmeye çalışan bir adamın, bu sırada bombanın 'planlanandan erken patlaması' nedeni ile ağır yaralandığını duyurdu.

Polis, ağır yaralanan şüpheliyle ilgili soruşturma başlatıldığını; şüphelinin hastanede tedavisinin sürdüğünü belirtti. Ayrıca, polisin olayı 'cinayet girişimi' olarak ele aldığı belirtildi. Polis, patlama sırasında araç sahibinin olay yerinde olmadığını da duyurdu.

Kaynak: DHA