DHA DIŞ ' Stansted ' Lizbon uçuşunda sosyal mesafe tepkisi
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DHA DIŞ ' Stansted ' Lizbon uçuşunda sosyal mesafe tepkisi

DHA DIŞ ' Stansted ' Lizbon uçuşunda sosyal mesafe tepkisiİngiltere, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina uygulanan ve yasakların gevşetilmesiyle uçuşların yeniden başladığı İngiltere'de, Lizbon seferini gerçekleştiren uçakta sosyal...

DHA DIŞ ' Stansted ' Lizbon uçuşunda sosyal mesafe tepkisi
13.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 13.05.2020 15:44

DHA DIŞ ' Stansted ' Lizbon uçuşunda sosyal mesafe tepkisi

İngiltere, (DHA) - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina uygulanan ve yasakların gevşetilmesiyle uçuşların yeniden başladığı İngiltere'de, Lizbon seferini gerçekleştiren uçakta sosyal mesafe kurallarına uyulmaması tepkiye neden oldu.

Yasakların gevşetilmesiyle, havayolu hizmetlerinin kısmen devam edileceği ilan edilen İngiltere'de, Ryanair havayolu şirketine ait, Londra Stansted Havalimanı'ndan kalkıp Lizbon'a giden uçakta, sosyal mesafe kurallarına uyulmaması tepki çekti. Havayolu şirketi, programının yüzde 40'ının 1 Temmuz'dan itibaren yayınlanacağını duyurdu. Havayolu şirketi virüsün bulaşma riskini azaltmaya yönelik, yolcuların hepsinden yüz maskesi takması, daha az çanta kontrol etmesi isteneceği, tuvaletler için sosyal mesafeli sıra uygulanacağını ifade edilmişti.

1000 UÇUŞ YAPILACAK

Lizbon seferini gerçekleştiren uçakta çekilen bir görüntülerde, uzmanların tavsiye ettiği iki metre mesafe kuralının uygulanmadığı görülürken, videoyu kayda alan bir yolcu Ryanair, tüm uçuşu dolduracak kadar para kazanmak için çok istekli. Hiçbir şekilde sosyal mesafe yok. Hem de hiç diyerek tepki gösterdi. 1 Temmuz'dan itibaren yurtdışına bin uçuş yapacaklarını söyleyen Ryanair CEO'su Michael O'Leary, '1 Temmuz'dan itibaren İspanya, Fransa ve Portekiz'e yüz binlerce İngiliz ailenin yeniden dışarı çıktığı günde 1000 uçuş yapacağız.Yolculuk boyunca yüz maskesi takılması zorunlu olacak. Bunun dışında fazla bir fark olmayacak' dedi.

HASTANE DÜZEYİNDE KLİMA MEVCUT

Aynı zamanda, uçaklardaki klima sistemlerinin virüsün yayılmasına yardımcı olabileceğinden endişe edip etmediği sorulan üzerine CEO O'Leary, Uçaklarda hastane düzeyinde klima filtreleri var. Ameliyathanelerde kullanılanlardan mevcut? dedi.

DHA DIŞ ' Stansted ' Lizbon uçuşunda sosyal mesafe tepkisi

Kaynak: DHA

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