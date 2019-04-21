Dha Dış - Sri Lanka'da Art Arda Patlamalar

Sri Lanka'da 3 kilise ve 3 otelde patlama meydana geldi. Patlamalarda 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

Yerel medya patlamalarn Kochchikade, Katana ve Batticaloa'daki kiliselerde ve de Colombodaki otellerde meydana geldiğini duyurdu.

İlk patlamalar kiliselerde oldu ardından otellerde meydana geldi. Kiliselerin ardından Colombo 'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde peş peşe patlamalar meydana geldi.

Patlamalarda şu ana kadar 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ

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Kilise ve otellerdeki patlama sonrası görüntüler

Kaynak: DHA