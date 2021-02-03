DHA DIŞ -SpaceX'in Starship roketi iniş sırasında patladı

– ABD'li girişimci Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in Mars için yapılan roketi Starship uzay aracı uçuş testini gerçekleştirirken Dünya'ya inişi sırasında patladı.

Amerikan havacılık üreticisi ve uzay taşımacılığı sağlayan SpaceX'in Starship SN9 uzay aracı yerel saatle 15: 25'te Teksas'taki Boca Chica tesisinden fırlatıldı. Dünya'ya dönmeden önce yaklaşık 10 km yüksekliğe ulaşan Starship iniş pistine ulaşmadan önce karmaşık bir iniş manevrası gerçekleştirerek iniş pistine düştü ve patlamaya neden oldu.ABD Federal Havacılık İdaresi (FFA) roketin inişte meydana gelen probleminin soruşturulacağını açıkladı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

FAA açıklamasında, " FAA'nın ticari uzay taşımacılığını düzenlemedeki en büyük önceliğinin, bir anormallik olsa bile operasyonların güvenli olmasını sağlamaktır. FAA, Texas, Boca Chica'daki SpaceX Starship SN9 prototipini içeren bugünkü iniş aksaklıklarının soruşturmasını denetleyecek. Bunun mürettebatsız bir test uçuşu olmasına rağmen soruşturma, aksiliklerinin temel nedenini ve program geliştikçe güvenliği daha da artırmak için olası fırsatları belirleyecektir" dedi. - Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı