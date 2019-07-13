DHA DIŞ - Somali'deki otel saldırısında ölü sayısı 26'ya yükseldi

Somali 'nin Kismayo şehrindeki bir otele düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısı 26'ya yükseldi.

Somali'nin Güney Cubba bölgesinde yer alan Kismayo şehrindeki bir otele düzenlenen bombalı saldırıda ölü sayısının 26 çıktığı belirtildi. Yerel medyada yer alan haberlerde, ölenler arasında medya çalışanları, ABD, İngiltere, Kenya ve Tanzanya uyruklu kişilerin, eski bir bakan ve milletvekilinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: DHA