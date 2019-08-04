DHA DIŞ- Shamkhani: ABD baskıları işe yaramadı

Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Amiral Ali Shamkhani, İran basını ile paylaştığı notta, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü maksimum baskı politikasının işe yaramadığını belirtti.

ABD'nin, İran Nükleer Anlaşması'ndan çekilmesi ile İran'a yönelik maksimum baskı politikası yürüttüğünü söyleyen Shamkhani, ABD'nin kullandığı baskı yöntemlerinin işe yaramadığını ifade etti.

ABD'nin, İran Dışişleri Bakanı davetinin reddedilmesi sonrasında yaptırım uygulamasını, baskıların başarısızlığa uğradığının göstergesi olduğunu söyleyen Shamkhani, bunun, İran'ın aktif ve etkili politikalarının durdurulamayacağını gösterdiğini belirtti.

Kaynak: DHA