DHA DIŞ- Şarjdaki telefon patladı, çocuk öldü
Rusya'da meydana gelen olayda, şarjdaki cep telefonunu kullandığı sırada telefonun patlaması sonucu bir çocuk öldü.
Rusya'da meydana gelen olayda, şarjdaki cep telefonunu kullandığı sırada telefonun patlaması sonucu bir çocuk öldü.
Olay Kurgan'da bir otelde meydana geldi. Şarjdayken cep telefonunu kullanan 7 yaşındaki çocuk, telefonun patlaması sonucu hayatını kaybetti. Patlama sonrası çocuğun vücudunda yanıklar olduğu, patlamadan sonra otel yangın çıkmadığı ve tahliyesine gerek olmadığı ifade edildi.
- Rusya
Kaynak: DHA
Son Dakika Haberleri