DHA DIŞ- Şarjdaki telefon patladı, çocuk öldü

Rusya'da meydana gelen olayda, şarjdaki cep telefonunu kullandığı sırada telefonun patlaması sonucu bir çocuk öldü.

Olay Kurgan'da bir otelde meydana geldi. Şarjdayken cep telefonunu kullanan 7 yaşındaki çocuk, telefonun patlaması sonucu hayatını kaybetti. Patlama sonrası çocuğun vücudunda yanıklar olduğu, patlamadan sonra otel yangın çıkmadığı ve tahliyesine gerek olmadığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

- Rusya