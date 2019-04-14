Dha Dış - Sarı Yelekliler Gösterileri 22'inci Haftasında Devam Etti

Dha DIŞ - Sarı yelekliler gösterileri 22'inci haftasında devam etti

Fransa (DHA) ? Akaryakıt fiyatları ve hayat pahalılığını protesto etmek için başlayan Sarı Yelekliler gösterileri 22'inci haftasında devam etti. Göstericiler, Paris'te AB bayrağını indirerek bayrak direğine sarı yelekliler bayrağı çektiler.

Fransa İçişleri Bakanlığı'nın rakamlarına göre, göstericilerin sayısı bu haftas 8 bin 700 kişi arttı. Bakanlık, Paris'te yaklaşık 5 bin göstericinin olduğu belirtirken, 15 kişinin tutuklandığını 5 bin 885 kişinin de kimlik taramasından geçirildiği açıklandı.

Polis, daha önceki haftalarda yaşanan şiddet olaylarının tekrarlanmaması için göstericilerin Champs-Elysees bulvarına girmelerine izin vermedi. Sarı yelekliler hareketinin merkezi sayılan Tolouse kentinde polis göstericilere biber gazı ve ses bombalarıyla müdahale etti. Daha az sayıda protestocunun katıldığı gösteriler Bordeaux ve Montpellier kentlerinde de devam etti.

Bu hafta gerçekleştirilen protestolar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, kolluk kuvvetlerine protesto gösterilerine daha sert müdahale izni veren yasa tasarısının onaylanmasından sonraki ilk gösteriler oldu. Yasaya göre, göstericilerin yüzlerini kapatmaları yasaklanırken; göstericiler bunun anayasal haklarını ihlal ettiğini belirtiyorlar. Fransa Anayasa Mahkemesi, tasarının en tartışmalı görülen, 'kamu düzenine tehdit oluşturması' gerekçesiyle protestocuların gösterilere katılmasını yasaklayan maddesini veto etti.

Kaynak: DHA