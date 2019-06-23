DHA DIŞ- Sarı Yelekliler eylemleri 32'nci haftasında

Fransa, (DHA) ? Fransa'da Kasım 2018'de başlayan sarı yelekliler eylemleri, 32'nci haftasında devam ediyor.

Fransa'da Kasım 2018'de akaryakıt fiyatlarına getirilen zammı protesto etmek için başlayan Sarı Yelekliler protestosu 32'nci haftasında da devam ediyor. Protestocular, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomik reformlarının yanı sıra polis şiddetine karşı öfkelerini göstermek için başta Paris, Bordeaux, Charleville-Mézières bölgesi ve Marsilya olmak üzere Fransa sokaklarında eylemlerini sürdürüyor.

Kaynak: DHA