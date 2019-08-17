DHA DIŞ- Sandviçi geciktiği için garsonu öldürdü

DHA DIŞ- Sandviçi geciktiği için garsonu öldürdü

Fransa'da bir müşteri, sipariş ettiği sandviç gecikince garsonu silahla öldürdü.

17.08.2019 16:48
DHA DIŞ- Sandviçi geciktiği için garsonu öldürdü
Fransa'da bir müşteri, sipariş ettiği sandviç gecikince garsonu silahla öldürdü.

Olay, Paris yakınlarında bir restoranda meydana geldi. Restorana giren bir müşteri, sandviç sipariş etti. Müşteri, sipariş ettiği sandviç beklediği sürede gelmeyince sinirlenip garsonu vurdu. Garsonun iş arkadaşları hemen polis çağırdı ancak garson kurtarılamadı. Müşteri, olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, polis olayla ilgi cinayet soruşturması başlattı.


Kaynak: DHA
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