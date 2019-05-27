DHA DIŞ - SANA: İsrail, Suriye'de bir köye füzeyle saldırdı

DHA DIŞ - SANA: İsrail, Suriye'de bir köye füzeyle saldırdı

– Suriye haber ajansı SANA, İsrail'in işgal ettiği Golon tepelerinin doğusunda bir köyü füzeyle vurduğunu; ölü ve yaralıların bulunduğunu duyurdu.

DHA DIŞ - SANA: İsrail, Suriye'de bir köye füzeyle saldırdı
– Suriye haber ajansı SANA, İsrail'in işgal ettiği Golon tepelerinin doğusunda bir köyü füzeyle vurduğunu; ölü ve yaralıların bulunduğunu duyurdu.

SANA, İsral'in, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra şehrine bağlı Tell eş-Şaar köyüne füzeyle saldırdığını; saldırıda ölü ve yaralıların bulunduğunu; bir askeri aracın da kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.


Kaynak: DHA
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