DHA DIŞ 'Rüzgarla yerden havalanan kontrplak adamın kafasına çarptı
İngiltere, Ciara Fırtınası'ndan sonra Dennis Fırtınası'nın etkisi altına girdi.
16.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:55
İngiltere, Ciara Fırtınası'ndan sonra Dennis Fırtınası'nın etkisi altına girdi. Fırtına sırasında havalanan 9 kiloluk kontrplak adamın başına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle adam yere yığıldı. Olay bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.İngiltere'nin Leicestershire kentinde fırtına sırasında havalanan 9 kiloluk kontrplak Ben Newberry adlı bir adamın başına çarptı. Aldığı darbeyle yere yığılan Ben Newberry'nin yanında bulunan arkadaşları ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan Ben Newberry'in durumunun iyi olduğu bildirildi.
- İngiltere
Yetkililer Ciara Fırtası'ndan sonra Dennis Fırtasını'nın ülkede etkili olması sebebiyle vatandaşları bu tip kazalara karşı uyardı.
- İngiltere
Kaynak: DHA