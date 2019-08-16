DHA DIŞ - Rusya, Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladı

DHA DIŞ - Rusya, Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladı

Rusya Savuma Bakanlığı, insansız hava aracı Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladı.

16.08.2019 15:33
DHA DIŞ - Rusya, Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladı
Rusya Savuma Bakanlığı, insansız hava aracı Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladı.

Bakanlık daha önce yapılan test uçuşuna dair kısa bir video yayınlamıştı. Bakanlık bu videoda uçağa dair daha fazla görüntü paylaşarak, uçağın gökyüzündeki yeteneklerini sergiledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------
Uçağın görüntüleri


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et