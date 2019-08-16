DHA DIŞ - Rusya, Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladı

16.08.2019 15:33

Rusya Savuma Bakanlığı, insansız hava aracı Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladı.

Bakanlık daha önce yapılan test uçuşuna dair kısa bir video yayınlamıştı. Bakanlık bu videoda uçağa dair daha fazla görüntü paylaşarak, uçağın gökyüzündeki yeteneklerini sergiledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uçağın görüntüleri

Kaynak: DHA