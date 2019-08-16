DHA DIŞ - Rusya, Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladı
Rusya Savuma Bakanlığı, insansız hava aracı Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladı.
16.08.2019 15:33
Rusya Savuma Bakanlığı, insansız hava aracı Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladı.
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Bakanlık daha önce yapılan test uçuşuna dair kısa bir video yayınlamıştı. Bakanlık bu videoda uçağa dair daha fazla görüntü paylaşarak, uçağın gökyüzündeki yeteneklerini sergiledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Uçağın görüntüleri
Kaynak: DHA