DHA DIŞ - Rusya Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladı

16.08.2019 15:32

Rusya Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladı

Rusya (DHA) - Rusya Savuma Bakanlığı, insansız hava aracı Okhotnik'in yeni görüntülerini yayınladı.

Bakanlık daha önce yapılan test uçuşuna dair kısa bir video yayınlamıştı. Bakanlık bu videoda uçağa dair daha fazla görüntü paylaşarak, uçağın gökyüzündeki yeteneklerini sergiledi.

Kaynak: DHA