DHA DIŞ- Rusya: İran'ın hareketleri kaygı verici
Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'ın, uranyum limitini yükseltmesinin kaygı verici olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'ın, uranyum limitini yükseltmesinin kaygı verici olduğunu söyledi.
Peskov, İran'ın, 'İran Nükleer Anlaşması' çerçevesindeki yükümlülüklerini azaltarak uranyum zenginleştirme oranını yüzde 3.67'ye yükseltmesinin kaygı verici olduğunu söyledi ve Rusya'nın mevcut krizi diplomasiyle çözme amacında olduğunu hatırlattı.
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Kaynak: DHA
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