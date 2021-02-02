DHA DIŞ –Rusya'dan yaşadışı silah operasyonu: Cephanelik bulundu
Rusya'da güvenlik güçleri silah ticareti yapan 28 yasadışı silah atölyesine operasyon düzenledi.
Rusya'da Güvenlik Servisi (FSB) 19 kentteki yasadışı silah ticareti yapanlara operasyon düzenledi. Operasyonda 50'si ağır olmak üzere 200 silah ele geçirilirken, 43 kişi de gözaltına alındı. Rusya Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada, 19 farklı bölgede düzenlenen operasyonlarda 28 yasa dışı silah atölyesinin ortaya çıkarıldığı ifade edildi.
SİLAH ATÖLYELERİNDE CEPHANELİK
FSB, operasyonda 20 TNT türü patlayıcı, 50 mm piyade havan, 45 mm top ve 191 ateşli silah, 18 makineli tüfek, 48 tüfek ve karabina, 113 tabanca, 27 havan mayını, 45 el bombası ve 34,5 kg barutun ele geçirildiğini kaydedildi.
EŞ ZAMANLI ADRESLERE DÜZENLENDİ
FSB, operasyonların, Moskova ve Moskova bölgesinde Karelia, Komi, Mordovia, Habarovsk ve Krasnodar bölgeleri, Belgorod, Vologda, Voronezh, Kaluga, Leningrad, Nizhny Novgorod, Irkutsk, Rostov, Samara, Smolensk, Sverdlovsk ve Tomsk bölgelerinde gerçekleştirildiğini açıkladı.
- Rusya
Kaynak: Demirören Haber Ajansı