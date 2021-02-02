DHA DIŞ –Rusya'dan yaşadışı silah operasyonu: Cephanelik bulundu
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DHA DIŞ –Rusya'dan yaşadışı silah operasyonu: Cephanelik bulundu

02.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:35
DHA DIŞ –Rusya'dan yaşadışı silah operasyonu: Cephanelik bulundu

Rusya'da güvenlik güçleri silah ticareti yapan 28 yasadışı silah atölyesine operasyon düzenledi.

 Rusya'da güvenlik güçleri silah ticareti yapan 28 yasadışı silah atölyesine operasyon düzenledi. Operasyonda, çok sayıda ağır silah ele geçirilirken, 43 kişi ise gözaltına alındı.

Rusya'da Güvenlik Servisi (FSB) 19 kentteki yasadışı silah ticareti yapanlara operasyon düzenledi. Operasyonda 50'si ağır olmak üzere 200 silah ele geçirilirken, 43 kişi de gözaltına alındı. Rusya Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada, 19 farklı bölgede düzenlenen operasyonlarda 28 yasa dışı silah atölyesinin ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

SİLAH ATÖLYELERİNDE CEPHANELİK

FSB, operasyonda  20 TNT türü patlayıcı, 50 mm piyade havan, 45 mm top ve 191 ateşli silah, 18 makineli tüfek, 48 tüfek ve karabina, 113 tabanca, 27 havan mayını, 45 el bombası ve 34,5 kg barutun ele geçirildiğini kaydedildi. 

EŞ ZAMANLI ADRESLERE DÜZENLENDİ

FSB, operasyonların, Moskova ve Moskova bölgesinde Karelia, Komi, Mordovia, Habarovsk ve Krasnodar bölgeleri, Belgorod, Vologda, Voronezh, Kaluga, Leningrad, Nizhny Novgorod, Irkutsk, Rostov, Samara, Smolensk, Sverdlovsk ve Tomsk bölgelerinde gerçekleştirildiğini açıkladı.

- Rusya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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