DHA DIŞ- Rusya'da zift deposunda yangın

07.08.2019 15:52

Rusya'da termik santral yakınında bulunan zift deposunda yangın çıktı. Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, başkent Moskova yakınlarında bulunan Dzerzhinsky şehrindeki sanayi mahallesinde çıktı. Yangın sonucunda, 4 metre yüksekliğinde ve 300 metre karelik alana sahip zift deposu küle döndü. Yangını söndürmek için olay yerine 9 itfaiye arabası ve 30 itfaiye personeli sevk edildi. Yangının termik santrale sıçramaması için çaba sarf edilirken, santralin yangından etkilenmediği bildirildi.

İlk belirlemelere göre yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: DHA