DHA DIŞ- Rusya'da orman yangınları devam ediyor

Rusya 'nın Sibirya bölgesinde günlerdir süren yangınlar, 2,8 milyon hektarlık orman alanının kül olmasına sebep oldu. Ekiplerin yangına müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yangına müdahale için destek istedi. Putin'in isteği doğrultusunda, 10 uçak ve 10 helikopter yangına müdahale eden ekiplere katıldı. 2 bin 700'den fazla personel, 390 zemin teçhizatı ve 28 uçakla yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Rusya Başbakanı Dmitry Medyedev ise Krasnoyarsk'ta yaptığı acil durum toplantısında, Rus hükümetinin yangınlara müdahale için ekstra kaynak yaratacağını açıkladı.

Medyedev, basına yaptığı açıklamada, "Acil Durumlar Bakanlığı'na destek olarak, devlet rezerv fonundan fon tahsisi için gerekli çalışmaları yapacağım" dedi.

Medyedev, yangın bölgelerinin yakınında bulunan yerleşim bölgelerinin güvenliğinin sağlandığını belirtirken, yangın söndürme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

TRUMP'TAN PUTIN'E YARDIM TEKLİFİ

Kremlin Basın Merkezi, ABD Başkanı Donad Trump'ın Sibirya'daki orman yangınları için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüşerek yardım teklifinde bulunduğunu bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in, gelen telefondan dolayı Trump'a içten şükranlarını bildirdiği ve gerektiği durumda yardım tekliflerini kabul edeceklerini söylediği belirtildi.

Ayrıca, Putin, Sibirya'da orman yangınlarıyla mücadele için etkili bir havacılık grubunun kurulduğunu söyledi.

Kaynak: DHA